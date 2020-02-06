РИАМО - 6 фев. В Московской области будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы ряда энергетических объектов, поэтому в феврале временно ограничат подачу электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

На главной странице сайта министерства опубликовали график отключения электричества.

«График предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» – опубликован для того, чтобы все потребители смогли оперативно узнать, когда произойдет отключение электроэнергии по его адресу», - говорится в сообщении.

Среди плановых и ремонтных работ на сетях - техническое обслуживание, диагностика и замена оборудования, расчистка трассы и другие. Они проводятся, чтобы обеспечить бесперебойное и эффективное функционирование энергосистемы Московской области.

Такие отключения нужны для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередачи, для проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования.