РИАМО - 6 фев. Врачи больницы имени Башляевой спасли палец семилетней девочке, которая засунула его в дверной замок и не смогла вытащить, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Палец точно подходил по размеру отверстия, но деталь замка имела завальцовку внутрь, поэтому вытащить обратно его не удалось ни самостоятельно, ни при помощи родителей. Смазка пальца маслом к успеху не привели и усугубили ситуацию, вызвав кровотечение», — говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи вместе с замком госпитализировала ребенка в стационар детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. Специалисты распилили детали замка мини-диском ювелирного устройства для гравировки и в итоге вытащили палец ребенка.

Раны зажили, никаких отеков не было, а функция конечности оказалась не нарушена. Девочку выписали домой.