РИАМО - 6 фев. В аэропорту Шереметьево в 2019 году служба безопасности предотвратила более 20 тысяч попыток пронести опасные предметы и вещества в самолеты благодаря четким действиям специалистов и автоматической системе досмотра ручной клади, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Шереметьево.

«Обеспечение самых высоких стандартов транспортной и авиационной безопасности - безусловный приоритет деятельности аэропорта», - сказал заместитель генерального директора АО «МАШ» по безопасности Виктор Ермаков.

В аэропорту работают два высокотехнологичных зональных пункта управления обеспечением транспортной безопасностью в Южном и Северном терминальных комплексах. В режиме реального времени операторы пунктов контролируют всю территорию аэропорта и автоматически получают тревожные сообщения с информацией о месте событий.

Также в Шереметьеве есть эффективная система обеспечения безопасности, которая постоянно совершенствуется. В прошлом году выявили и изъяли более 2 тысяч единиц оружия, в том числе пять единиц огнестрельного, 88 единиц холодного, 34 единицы оружия других видов, более 1,8 тысячи единиц специальных средств, 2,1 тысячи единицы колюще-режущих предметов.

В аэропорту Шереметьево впервые в России начали применять инновационные технологии в новом терминале С. Автоматизированная система сортировки ручной клади и возврата лотков используется для ускорения предполетного досмотра пассажиров. Лотки с вещами пассажиров автоматически сортируются на две параллельные линии – «чистую» и линию ручного досмотра.

Система анализа изображений ручной клади, передаваемых с интроскопов, проводится компьютером и инспекторами в отдельном операционном зале, что снижает влияние человеческого фактора на качество процедуры досмотра.

Такое решение способствует проведению качественного досмотра подозрительной ручной клади без остановки основной линии, что повышает пропускную способность зоны досмотра вдвое.

Сегодня в аэропорту эксплуатируется более 530 единиц стационарного досмотрового оборудования и более 200 единиц мобильного и переносного оборудования ведущих производителей мира.