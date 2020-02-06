РИАМО - 6 фев. В Богородском городском округе завершено расширение одного из крупнейших косметических заводов Henkel в мире, там открыли новую производственную площадку, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Предприятие в Богородском городском округе является единственной собственной производственной площадкой косметического подразделения компании в России. С момента его приобретения в 2013 году Henkel поэтапно инвестирует в реконструкцию, модернизацию и расширение.

«Новый этап инвестиций позволил увеличить мощности производства в 1,5 раза – с 200 миллионов до 320 миллионов единиц готовой продукции в год и практически вдвое расширить складские площади до 3 тысяч паллетомест», - говорится в сообщении.

На новой площадке будут выпускать шампуни, бальзамы, окислители красок для волос под брендами Palette, Fa, Schauma, Syoss, Taft, Gliss Kur, Shamtu.

Новое производство позволит компании сократить объемы импорта, а также быстро и гибко реагировать на изменение спроса и потребностей рынка. Косметические средства будут поставлять по всей России и в страны СНГ.

Еще компания инвестировала порядка 1,5 миллионов евро в открытие первой собственной R&D лаборатории на заводе. Запуск исследовательской лаборатории позволит создавать и адаптировать формулы новых продуктов, а также тестировать новые упаковочные решения и сырье от локальных поставщиков.

В настоящий момент ведется работа над несколькими крупными проектами, реализация которых намечена на этот год.

«Расширение производства под Ногинском открывает большие возможности и, в том числе, повышает наш экспортный потенциал. Мы последовательно инвестируем в производство, инновации, и самое главное, в наш персонал», - уточнил президент Henkel Россия и генеральный менеджер подразделения Henkel Beauty Care в России и СНГ Сергей Быковских.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов добавил, что Henkel является надежным партнером Московской области.

«Открытие нового производственного корпуса в Ногинске позволит создать дополнительные рабочие места для жителей Богородского округа рядом с домом с конкурентной заработной платой. Дополнительные мощности предприятия будут ориентированы не только на внутренние рынки, но и на экспорт продукции для индустрии красоты, что говорит о качестве инвестиционной инфраструктуры, созданной в Подмосковье», - отметил Хромов.

Новый завод сертифицирован в соответствии с высокими GMP стандартами и положениями устойчивого развития. На производстве ежегодно снижается водо- и энергопотребление, уменьшается количество отходов производства.