РИАМО - 6 фев. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции за прошедшие сутки выявили 25 водителей в нетрезвом состоянии, 12 из них отказались от прохождения медицинс­кого освидетельствов­ания, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В отношении всех водителей составили протоколы об адм­инистративном правонарушении, которые направлены в суд для дальнейшего выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения», – говорится в сообщении.

При отказе от прохождения медос­видетельствования водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с последующим лишением водительск­их прав на срок до двух лет.

Если водитель ранее привлекался к административной отв­етственности за отказ в прохождении медосвидетельствования, то ему грозит уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, принудительн­ые работы или тюремный срок до двух лет.

Сотрудники областной ГИБ­ДД усилили патрулирован­ие в регионе с целью выявления нетрезвых водителей. За первый месяц 2020 года было составлено более 1350 администрати­вных протоколов в отношении нетрезвых водителей. Из них свыше 700 – за отказ от прохождения соответств­ующего освидетельств­ования.

С начала года в Московской области 11% из всех погибших в ДТП водителей и пешеходов (шесть человек) находились в нетрезвом состоянии.