РИАМО - 6 фев. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции за прошедшие сутки выявили 25 водителей в нетрезвом состоянии, 12 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В отношении всех водителей составили протоколы об административном правонарушении, которые направлены в суд для дальнейшего выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения», – говорится в сообщении.
При отказе от прохождения медосвидетельствования водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с последующим лишением водительских прав на срок до двух лет.
Если водитель ранее привлекался к административной ответственности за отказ в прохождении медосвидетельствования, то ему грозит уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или тюремный срок до двух лет.
Сотрудники областной ГИБДД усилили патрулирование в регионе с целью выявления нетрезвых водителей. За первый месяц 2020 года было составлено более 1350 административных протоколов в отношении нетрезвых водителей. Из них свыше 700 – за отказ от прохождения соответствующего освидетельствования.
С начала года в Московской области 11% из всех погибших в ДТП водителей и пешеходов (шесть человек) находились в нетрезвом состоянии.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии