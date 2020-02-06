РИАМО – 6 фев. В Сети появилось множество объявлений о продажах амулетов и оберегов от китайского коронавируса, один из оберегов, который продает россиянка, стоит почти 14 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Максимальная цена за такой амулет на сайте Avito составила 13,672 миллиарда рублей. Продает его некая Елизавета.

Покупателей, правда, женщина пока не нашла. Есть и более доступные варианты, например, за 4999 рублей», — говорится в сообщении.

Пользователи также выставили на продажу другие «средства» от коронавируса – шарфы и грибы.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. На данный момент число заразившихся превысило 28 тысяч человек, от новой инфекции умерли более 500 человек.