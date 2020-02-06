РИАМО - 6 фев. Автобусы «Мострансавто», курсирующие между Подмосковьем и Москвой, ежедневно перевозят около 370 тысяч пассажиров на 175 регулярных маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«В будние дни маршрутами пользуются в среднем 370 тысяч пассажиров. С начала года было зафиксировано более 10,5 миллиона поездок. Самым распространенным способом оплаты проезда стали транспортные карты», — говорится в сообщении.

В этом году свыше 2,5 миллиона раз пассажиры расплатились транспортными картами. На втором месте по частоте использования оказались бесконтактные банковские карты и смартфоны — более 2 миллионов поездок.

Отдельным категориям граждан на 142 маршрутах предоставляются льготы по оплате проезда. Автобусы курсируют до аэропортов, станций метрополитена, железнодорожных станций и автовокзалов.

Самым популярным маршрутом с начала года оказался № 344 в Химках, которым ежедневно им пользуются около 15 тысяч человек. МАП № 3 города Домодедово обслуживает больше всего маршрутов между столицей и областью — 32 маршрута.

Для улучшения качества обслуживания жителей и гостей региона предприятие корректирует транспортную работу, пересматриваются графики и схемы движения автобусов. В связи с растущим пассажиропотоком и для повышения комфорта перевозок в прошлом году на некоторых маршрутах было увеличено количество подвижного состава.