РИАМО - 6 фев. Главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов стал лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За профессиональное мастерство», передает корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония вручения премии «Золотое перо России» прошла в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова. Ведущими XXIV церемонии вручения премии «Золотое перо России» стали российские журналисты Екатерина Грачева и Анатолий Кузичев.

«Сегодня действительно XXIV церемония награждения «Золотым пером» и другими нашими наградами за профессиональное мастерство. <...> Сегодня 33 человека, достойнейшие наши коллеги, получат разные награды», - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Звание «Легенда российской журналистики» было присвоено главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву и Виктору Жилякову, который 40 лет поработал собственным корреспондентом ТАСС, из них последние 28 лет - по Краснодарскому краю, а также Георгию Зубкову, проработавшему в журналистике 70 лет, в том числе полвека на Всесоюзном радио и Центральном телевидении.

Это звание также присвоили президенту Всемирной ассоциации русской прессы Виталию Игнатенко и ветерану журналистки Александру Тихомирову, который был политическим обозревателем Центрального телевидения СССР, в 90-е годы - министром печати Московской области, депутатом Верховного совета России.

Ведущие пригласили на сцену Владимира Соловьева для награждения премией «Золотое перо России». Награду получили редактор отдела культуры газеты «Труд» Сергей Бирюков, главный редактор, издатель общественно-политической газеты «Восточно-Сибирская правда» Александр Гимельштейн и обозреватель еженедельного журнала «Профиль» Иван Дмитриенко.

Обладателями премии «Золотое перо России» также стали автор и ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ Андрей Добров, фотокорреспондент АПН-РИА Новости Вячеслав Киселев и обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева.

Кроме того, в ходе церемонии награждения Владимиру Соловьеву вручили почетную грамоту президента Российской Федерации.

Специальную премию Союза журналистов России вручили образовательному проекту «Медиашкола в Заполярье», которая осуществляется при поддержке компании «Норникель», а также были названы лауреаты премии в области фотожурналистики «Золотой глаз России», учрежденной Союзом журналистов России и Международной гильдией профессиональных фотографов СМИ.

Главному редактору РИАМО Максиму Шарапову вручили награду «За профессиональное мастерство». Также этой награды были удостоены еще одиннадцать журналистов.

Максим Шарапов родился в 1968 году в Москве. Окончил филологический факультет МПГУ имени Ленина. С 1992 года работал корреспондентом в различных СМИ.

С 1997 по 2006 год Шарапов работал в информационном агентстве «Интерфакс», был корреспондентом в пуле мэра Москвы. Также вел организационную работу по созданию корреспондентской сети и пресс-центров «Интерфакса» в регионах ЦФО.

В 2007-2014 годах Максим Шарапов работал в РИА Новости, где занимал должность начальника отдела, руководителя редакции, заместителя руководителя информационной службы. С осени 2014 года занимает должность главного редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Максим Шарапов – член Союза писателей России и Союза журналистов России. Последние на данный момент книги автора – «В тени московского мэра» (2019) и «Без дураков» (2019).