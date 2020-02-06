РИАМО - 6 фев. Власти Москвы еще в прошлом году предложили новый механизм расширения имущественной поддержки для малого бизнеса — специализированные торги по аренде земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые спецторги прошли в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

На прошедших недавно торгах было представлено рекордное количество ценовых предложений, наблюдалось большое количество претендентов. Их организатором стал департаментМосквы по конкурентной политике.

«В июле 2019 года был утвержден перечень земельных участков, предназначенных для аренды субъектами малого бизнеса. В него включены участки с предельными разрешенными параметрами строительства до 1,5 тысяч квадратных метров, что создает конкурентные преимущества для субъектов МСП при строительстве небольших объектов», — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что первые же торги продемонстрировали высокий интерес со стороны предпринимателей. Так, в среднем на каждый лот претендовали по шесть участников, все выставленные объекты были сданы в аренду. Общая сумма сделок превысила 46 миллионов рублей.

Все реализованные на торгах участки имеют схожие параметры — они небольшие, ставка аренды на них стартовала от 114 тысяч рублей.

«Самая высокая конкуренция на прошедших торгах наблюдалась за участок в деревне Десна Десеневского района: за право строительства торгового центра площадью 100,8 квадратных метров боролись 14 предпринимателей. В ходе торгов ставка арендной платы выросла в 26 раз – со 114 тысяч рублей до 3 миллионов. Участники торгов внесли рекордное количество ценовых предложений – 847», — отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В скором времени на специализированные торги будет выставлен земельный участок на востоке Москвы площадью 0,05 гектаров для строительства медицинского центра. Начальный размер ежегодной арендной платы за него составит 44,75 тысячи рублей.