РИАМО - 6 фев. В Ивантеевке в Студенческом проезде строительство школы на 1,1 тысячи мест завершится в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас производятся монолитные работы по возведению несущих конструкций здания и перекрытий, а также устройство наружных сетей на объекте.

«Работы ведутся в графике. Завершить строительство школы планируется в третьем квартале 2020 года», – сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Перед всеми участниками строительства поставили задачу завершить работы и обеспечить ввод объекта образования в установленные сроки. Проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Школа будет состоять из четырех этажей. Площадь здания составит более 17,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся учебные, административные и общешкольные помещения, включая два спортивных зала, библиотеку, столовую с пищеблоком, актовый зал и медицинский кабинет.

На территории, прилегающей к школе, оборудуют игровую и спортивную площадки, благоустроят зону отдыха и прогулки.

В рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» ведется строительство, оно финансируется из средств бюджета.