РИАМО - 6 фев. Партия «Единая Россия» проведет месячник по информированию жителей о льготах, депутаты Московской областной думы будут вести разъяснительную работу в своих округах, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В настоящее время в Московской области мерами соцподдержки пользуется порядка 2,4 миллиона жителей, а общая сумма расходов бюджета составляет более 30 миллиардов рублей ежегодно. Здесь для нас приоритет – адресная поддержка именно тех, кто нуждается в ней в первую очередь», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что не все жители Подмосковья знают о положенных им льготах. Также не все обладают информацией о том, как их можно оформить.

«Поэтому областные депутаты от партии проведут так называемый месячник информирования людей о мерах социальной поддержки. Его формат проведения – встречи с жителями своих округов, тематические приемы, выступления в местных СМИ и размещение информации в своих социальных сетях», – заключил Брынцалов.