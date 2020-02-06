РИАМО - 6 фев. Телеведущий юмористической передачи на Первом канале Иван Ургант своеобразно извинился перед главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным за шутку про космонавтов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в передаче «Вечерний Ургант» ведущий иронично прокомментировал появившуюся новость о том, что могут снизить требования к кандидатам в космонавты. Он пошутил, «легкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать людям полететь в космос.

«В очередном выпуске своей передачи «Вечерний Ургант» телеведущий отчитал автора неудачной шутки про снижение требований к космонавтам и напомнил про долгострой космодрома Восточный», – говорится в сообщений.

Ургант сказал, что выговор получил сценарист телешоу.

Рогозин в свою очередь отметил, что подобные шутки от телеведущего связаны с тем, что Ургант достаточно долго ведет юмористическую программу, поэтому у шоумена «не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится».