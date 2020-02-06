РИАМО - 6 фев. Российская актриса Наталья Бочкарева прокомментировала появившиеся слухи о том, что она вышла замуж за своего помощника, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что актриса тайно вышла замуж за своего помощника. Они вместе появились на одной из столичных кинопремьер.

«Замужем я или нет, решать только мне! И я не собираюсь ни перед кем отчитываться по этому поводу!» - сказала Бочкарева.

Он также отметила, что мужчина, с которым ее видели, помогал ей создать актерскую школу-студию.

Актриса была замужем один раз. У них с бывшим супругом, адвокатом Николаем Борисовым, растут двое детей.