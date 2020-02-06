https://riafan.ru/РИАМО - 6 фев. Сотрудники Минэкологии и правоохранительных органов пресекли работу незаконной сортировки мусора в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На земельном участке по Окскому проспекту обнаружили два металлических ангара, где из бытового мусора извлекались полезные фракции, которые прессовались и отправлялись для дальнейшей переработки. Работники сортировочного пункта не смогли предъявить лицензию на обращение с отходами.

«Нарушение усугубилось тем, что ангары находятся в водоохранной зоне реки Оки и не оборудованы для безопасного обращения с мусором. Это могло привести к загрязнению водного объекта», – отмечается в материале.

Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении. Сотрудники силовых ведомств начали доследственную проверку.

По предварительной информации, кроме нарушения природоохранного законодательства, имеются признаки махинаций с земельным участком, на котором производилась незаконная сортировка.