РИАМО - 6 фев. Семейный врач Алексей Добровольский заверил россиян, что сейчас в стране нет опасности заразиться новым коронавирусом, который распространился в Китае, сообщает Nation News.

Он уточнил, что нет необходимости знать симптомы коронавируса, так как за этим следят специальные надзорные службы.

«Если человек был в Китае и вернулся, это один вопрос, но обычным людям не стоит беспокоиться. И вообще, мне кажется, что эта ситуация связана с журналистами, политикой и экономикой», – сказал Добровольский.

По его словам, в китайском Ухане, откуда начал распространяться коронавирус, проживает 11 миллионов человек. При этом заразились новым патогеном только 20 тысяч, а для такого огромного города – это не очень большое количество.

В конце 2019 года в КНР произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия быстро распространилась по всему Китаю, а также проникла в другие страны. Есть заразившиеся и в России, пока два случая. На данный момент по всему мира заражено свыше 28 тысяч человек.