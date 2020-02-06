РИАМО – 6 фев. Режиссер Сэм Рэйми может снять новый фильм про доктора Стрэнджа по комиксам Marvel, сообщает в четверг Газета.ru.

«В режиссерском кресле он может заменить Скотта Дерриксона, вышедшего из проекта в январе 2020 года. Съемки должны стартовать уже в мае», — говорится в сообщении.

Рэйми снял первую трилогию про Человека-паука, выходившую в 2002-2007 годах. Он также был режиссером фильмов «Затащи меня в Ад» и «Оз: Великий и Ужасный».