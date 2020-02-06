РИАМО - 6 фев. Наличие медицинских масок в подмосковных аптеках будет строго контролироваться во избежание повышения цен на данный товар, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В четверг в доме правительства Московской области состоялась встреча министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, представителей Росздравнадзора и областного УФАС с представителями аптечных сетей.

«С этой недели мы совестно с Росздравнадзором будем жестко отслеживать количество медицинских масок и их стоимость в аптечных сетях Подмосковья. Кроме того, мы привлечем «Мособлмедсервис» к ежедневному мониторингу наличия медицинских масок в аптеках. Если будут обнаружены нарушения, данные оперативно направят в Федеральную антимонопольную службу», – заявила Стригункова.

Она отметила, что лечение рекомендованными Минздравом РФ препаратами назначается только при лабораторном подтверждении коронавируса и проводится в условиях стационара.

При этом министр подчеркнула, что все медицинские организации Минздрава региона обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме.

Представители аптечных сетей Московской области заверили, что медицинские маски в аптеках имеются в достаточном количестве, при этом их запасы постоянно пополняются.