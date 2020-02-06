РИАМО - 6 фев. В Ивантеевском лесопитомнике занялись восстановлением коллекции и запустили производство редких сортов фундука, которые вывел основатель лесопитомника академик А.С. Яблоков и его ученики, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Сейчас работники лесопитомника привили опытную партию из 600 саженцев пяти коллекционных госсортов, которые можно будет приобрести уже в весенне-летний период. Дальше предприятие планирует выходить на производство саженцев в масштабах, способных обеспечить закладку промышленных садов», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В лесопитомнике в январе привили саженцы знаменитых сортов, таких как «Академик Яблоков», «Сахарный», «Тамбовский ранний», «Кудрайф» и «Первенец».

Отечественными селекционерами школы академика Яблокова на базе Ивантеевского дендропарка проводились селекционные работы по получению новых форм и гибридов орехоплодных пород, начиная с середины 40-х годов прошлого века. Они создали уникальную коллекцию гибридов фундука, девять сортов которых получили статус сорта и внесены в Государственный реестр сортов страны.

Среди преимуществ этих сортов - зимостойкость, урожайность и богатое содержание белка, углеводов и жирных кислот, высокая пищевая и энергетическая ценности. Этот фундук может успешно расти в средней полосе России.

Выведенные орешники декоративны. У большинства сортов листья, почки и плюски орехов имеют пурпурную окраску, придающую деревьям фантастический вид.

«Ивантеевский лесопитомник - не простое унитарное предприятие. Это своего рода архив советских селекционеров, которые собрали коллекцию садовых и декоративных растений. Значимость работы ученых в том, что они смогли вывести растения, способные выстоять в наших погодных условиях», - добавил Коган.

Он отметил, что долгое время предприятие было на грани банкротства, но сейчас восстанавливает производство саженцев для садоводов и дачников Подмосковья и страны.