РИАМО - 6 фев. Церемония награждения победителей экопрограммы «Школа утилизации: электроника» состоится 12 февраля, на ней подведут итоги работы по сбору и переработке электронных отходов в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Церемония соберет 250 наиболее активных участников программы: школьников, журналистов, представителей власти и бюджетной сферы. На мероприятии будут представлены наиболее креативные проекты вовлечения граждан в раздельный сбор электронных отходов», – говорится в сообщении.

Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» – единственная в России программа по бесплатной утилизации отработавшего оборудования для населения, бюджетных учреждений и органов власти.

Программа реализуется четыре года и в настоящее время охватывает семь субъектов РФ, включая Москву, Тамбовскую, Тульскую, Ивановскую и Волгоградскую области, Республику Мордовию. Однако Подмосковье остается бесспорным лидером по количеству собираемой на переработку техники.

«Минмособлимущество поддержало программу «Школа утилизации: электроника» в 2017 году, и с тех пор каждый квартал ведомства в комплексе правительственных зданий, а также бюджетные учреждения в муниципальных образованиях Подмосковья сдают старую и отработавшую электронную технику на утилизацию», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

По его словам, каждые три месяца из офисов правительства Московской области уезжает несколько тонн сломанной электроники, которая благодаря Фонду рационального природопользования становится сырьем для новых изделий.

«Благодаря акции бюджетные учреждения могут бесплатно утилизировать электронику, которая относится к отходам III-IV класса опасности в соответствии с нормами природоохранного законодательства, тем самым экономя бюджетные средства и помогая окружающей среде», – отметил министр.

Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования реализуется при поддержке министерства экологии и природопользования, министерства имущественных отношений, министерства образования Московской области.