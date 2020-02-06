РИАМО - 6 фев. В Москве мужчина осужден за дачу взятки должностному лицу Московской таможни в значительном размере, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, обвиняемый передал начальнику одного из отделов таможенного оформления Московской таможни ЦТУ ФТС России взятку в сумме 40 тысяч рублей за покровительство в коммерческой деятельности.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Уголовное дело в отношении взяткополучателя также рассмотрено судом.