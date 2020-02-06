РИАМО - 6 фев. АО «Объединенная энергетическая компания» подключило к своим сетям автовокзал «Щелковский», расположенный на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

«Для обеспечения энергоснабжения нового объекта специалисты построили распределительный пункт и осуществили включение двух трансформаторных подстанций. Общая протяженность кабельных линий составила более 12 километров», – говорится в сообщении.

Максимальная мощность потребителей электрической энергии вокзала составляет 9,2 тысячи киловатт. Новое здание вокзала вырастет с трех до 11 этажей, пять из которых расположатся под землей. Общая площадь комплекса составит более 150 тысяч квадратных метров.

Комплекс станет частью современного транспортно-пересадочного узла: там будут не только автостанция и кассы, но и развлекательный центр, кафе и рестораны, а еще кинотеатр, магазины и фитнес-клуб с бассейном.