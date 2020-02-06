РИАМО - 6 фев. Подмосковные таможенники пресекли попытку ввоза таблеток для похудения, которые содержали в составе сибутрамин – сильнодействующее вещество, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Россиянка сделала заказ большой партии таблеток для похудения из Казахстана. Купленное средство содержало в составе свыше 500 грамм сибутрамина.

«Женщина была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни совместно с должностными лицами ГУНК МВД России», – говорится в сообщении.

Сибутрамин – анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.

Препарат представляет высокую опасность для здоровья человека. Его употребление способно вызвать острые сердечно-сосудистые заболевания, например, инфаркты, инсульты, спровоцировать диабет. Препарат крайне негативно влияет на состояние внутренних органов: печени и почек.