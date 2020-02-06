РИАМО - 6 фев. В ближайшие ночи в Подмосковье и Москве будет морозно, температура не будет превышать минус 10-5 градусов, но 9 февраля воздух прогреется до 0 градусов, а в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 10 февраля, небольшие осадки. Ночью минус 7-2 градуса, днем – минус 2 – плюс 3 градуса. Во вторник, 11 февраля, осадки, в течение суток – минус 2 – плюс 3. Во все дни на дорогах и тротуарах местами гололедица», — говорится в сообщении.

До этого, 7 февраля, в регионе ожидается порывистый ветер в 15-17 метров в секунду. Местами ожидается метель. Ночью в столице – минус 12-10 градусов, в Подмосковье – минус 15-10 градусов. Днем в Москве – минус 9-7, по области – минус 12-7.

Восьмого февраля атмосферное давление вырастет, будет преимущественно без осадков. Ночью в столице – минус 15-13, в центре города – минус 12-10, в Подмосковье – минус 18-13. Днем в Москве – минус 7-5, в области – минус 10-5.

Девятого февраля ночью будет без осадков. В столице – минус 11-9 градусов, по области – минус 14-9, местами до минус 19 градусов. Днем местами пройдет небольшой снег. Температура составит в Москве минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 5 – 0.