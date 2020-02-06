РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 фев. В четверг в подмосковном Красногорске представили экскурсионный маршрут «Последний рубеж», который запустят в Подмосковье к 75-летию Великой Победы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Новый проект туристско-информационного центра «Красногорск» и турагентства «Русский дух туризма» планируют запустить в середине марта нынешнего года. Участники смогут узнать малоизвестные факты о героях-панфиловцах и побывать в местах боевой славы на северо-западе Подмосковья – от Красногорска до Волоколамска.

«Этот тур посвящен 75-летию Победы. Мы долго его вынашивали, объездили много точек, и остановились на музее, посвященном 28 панфиловцам и мемориале в горокруге Волоколамск, мемориале в Снегирях городского округа Истра и Красногорском филиале Музея Победы», – сказала менеджер турагентства Евгения Молокова.

Она добавила, что экскурсия рассчитана на небольшие группы – от 17 до 19 человек. По ходу движения автобуса экскурсантам будут рассказывать о Госархиве кинофотодокументов, расположенном в Красногорске, бывшей фабрике игрушек в поселке Нахабино, на которой в годы войны производили одежду для солдат и горючие смеси для Московской битвы, и других объектах.

«В экскурсии будет представлено много параллелей. Например, Панфилов в свое время служил в дивизии Чапаева, а позже сын Чапаева служил под началом Панфилова. Такие интересные, запоминающиеся факты участники экскурсии будут узнавать на протяжении всей поездки», – отметила Молокова.

По ее словам, поездка займет около 8,5 – 9 часов. Подробнее о туристическом маршруте можно узнать в туристско-информационном центре, который расположен в КВК «Знаменское-Губайлово» по адресу: Красногорск, улица Райцентр, дом №9.