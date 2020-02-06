РИАМО - 6 фев. Группа злоумышленников в Москве занималась обналичиванием денежных средств, а также нелегальной инкассацией по поручению юридических и физических лиц, уголовное дело о незаконной банковской деятельности направили в суд, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. В результате своих действий соучастники извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 36 до 58 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.