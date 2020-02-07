РИАМО - 7 фев. Десятый юбилейный фестиваль спортивных единоборств «Кубок равноапостольного Николая Японского» начнет работу в Пушкине в пятницу, на нем разыграют 500 комплектов медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Пушкинского городского округа.

«В этот день пройдут матчевые встречи между спортсменами из России и Японии по сумо, карате, пара-карате, киокушинкай и всестилевому карате. Отдельно будет представлен современный мечевой бой», – говорится в сообщении.

В основную программу включены более 20 видов спортивных единоборств. Заявлены как командные схватки 5 на 5, так и индивидуальные поединки. Дополнительно пройдут встречи с известными мастерами боевых искусств, мастер-классы, выставки и круглые столы. Будет разыграно 500 комплектов медалей. Фестиваль продлится по 9 февраля.

Данные соревнования включены в план мероприятий, проводимых в рамках межрегионального сотрудничества России и Японии. Соглашение о нем было подписано руководителями Московской области и префектуры Хоккайдо.

Фестиваль назван в честь святого Николая Японского, основавшего православную церковь в стране восходящего солнца. В Пушкине мероприятие проводится с 2011 года. За это время его посетили более 15 тысяч спортсменов из 35 регионов России. В прошлом году в состязании приняли участие свыше 3 тысяч спортсменов из 46 регионов России и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья.