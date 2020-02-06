РИАМО – 6 фев. Президент России Владимир Путин своим указом уволил четырех генералов МВД и МЧС, а также руководителя одного из региональных управлений СК, сообщает Газета.ru.

«Cреди уволенных числятся начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и начальник ГУ МЧС по Чеченской Республике Руслан Яхьев», – говорится в сообщении.

С должности замруководителя Главного управления СК по Московской области также снят Александр Сарафанов.