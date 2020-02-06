РИАМО - 6 фев. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил жительницу района Южное Медведково, ветерана Великой Отечественной войны Марию Никитину с 75-летием Великой Победы в ходе акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Цель нашей акции «Никто не забыт, ничто не забыто» — прийти в дом к каждому из 32 жителей – участников Великой Отечественной войны района Южное Медведково и поздравить с 75-летием Великой Победы. Акция стартовала сегодня и продлится до 7 мая 2020 года», - сказал Шапошников.

Он добавил что первой посетили Марию Никитину, которой в этом году исполнится 98 лет.

По словам Шапошникова, при посещении важно не только вручить подарки, но и выслушать просьбы и наказы ветерана. Так, Никитина попросила привести в порядок одну из комнат. Такая возможность есть у депутатов муниципалитета, вопрос будет решен.

«21 июня 1941 года сдала последний экзамен за девятый класс, а уже на следующий день началась война. В первые дни отец ушел на фронт, а я пошла работать на фабрику в Киржач. В июне 1942 года меня мобилизовали на курсы медсестер, но стать медсестрой не суждено было», - отметила Никитина.

Она добавила, что после обучения работе на телеграфных аппаратах в Чебоксарах ее направили на узел связи в 35-й отдельный полк связи 43-й армии, где ветеран прослужила до конца войны.

Шапошников рассказал ветерану о второй межрегиональной научно-практической конференции «Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память».

«В 2021 году нас ожидают две ключевые памятные даты: 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. Сейчас уже готовимся к юбилейным памятным мероприятиям», - отметил председатель Мосгордумы.