РИАМО - 6 фев. В центре профориентации Московского метрополитена начала работать выставка «Сезон метро. На станциях», сообщил заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

«Эта серия работ продолжает проект, начатый в сентябре 2019 года совместно с арт-группой «Сезон», в этом раз мы показываем пассажирам виды привычных для нас станций «ВДНХ», «Сокол», «Павелецкая», а также знакомим с современными, для кого-то новыми, станциями метро», - сказал Ковалев.

Всего на экспозиции представлено 17 работ выполненных на 23 холстах. Работу над картинами художники начали 8 декабря 2019 года. Эскизы были созданы на станциях метро, а дописывались в мастерских по собранному материалу.

«Этот проект будет продолжен. Мы уже начали делать третий этап проекта, когда художники будут писать метро изнутри. Это в основном будут депо и подстанции», - поделился планами Ковалев.

Экспозиция «Сезон метро. На станциях» будет открыта для посетителей до 3 марта 2020 года.