РИАМО - 6 фев. Проезд по платным дорогам от Москвы до побережья Краснодарского края обойдется москвичам в тысячу рублей, в пиковый сезон цена может вырасти до 1,5 тысяч рублей, сообщил член правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Георгий Чичерин.

Ранее Чичерин отметил, что россияне стали чаще пользоваться платными дорогами, так как это удобнее и занимает меньше времени.

«Если брать Москву и движение на юг, то там будет 13 пунктов взимания платы. Сейчас (стоимость - ред.) движения от Москвы до побережья Краснодарского края будет составлять порядка одной тысячи рублей по транспондеру. В пиковый сезон это будет порядка 1,5 тысяч рублей», - сказал Чичерин в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее в России подготовили законопроект о введении штрафа за неоплаченный проезд на платной дороге. Водителей легковушек предлагается штрафовать на 2,5 тысячи рублей за неоплаченный проезд, водителей грузовиков – на 5,5 тысяч рублей.