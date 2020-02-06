РИАМО – 6 фев. С каждым годом в России растет количество автомобилистов, которые пользуются платными дорогами, а до 2024 года планируется завершить строительство ЦКАД, на которой будут платные участки, сообщил член правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Георгий Чичерин.

«Люди понимают, что это хороший сервис, что им быстрее добраться от точки «А» до точки «Б». С каждым годом количество пользователей на наших автодорогах растет. К примеру, за 2019 год на всех дорогах компании было совершено более 130 миллионов проездов», - сказал Чичерин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что до 2024 года планируется закончить строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Также будут продлены дороги М-3 и М-1 для увеличения связанности регионов.

Работы по строительству ЦКАД начались в 2014 году. Планируется, что ее протяженность достигнет 336,5 километра. Трассу проложат в 50 километрах от МКАД в параллель с трассой А-107. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная секция будет бесплатной, это частично реконструируемая «бетонка».