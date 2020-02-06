РИАМО - 6 фев. Стал известен график приезда в поликлиники городского округа Воскресенск передвижного флюорографа до конца первого квартала этого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Обследование не занимает много времени. Результаты записываются на съемный жесткий диск и направляются в больницу. Там проводится детальный анализ и при необходимости назначается дополнительное обследование и лечение», - говорится в сообщении.

Для обследования при себе необходимо иметь паспорт и медполис.

График выездов:

- поликлиника №4 (Воскресенск, улица Комсомольская, 9): с 3 по 7 февраля и с 10 по 14 февраля с 09:00 до 12:30;

- поликлиника №6 (Белоозерский, улица Молодежная, 36): с 17 по 21 февраля и с 25 по 28 февраля с 09:00 до 12:30;

- поликлиника №2 (Воскресенск, улица Гражданская, 2а): со 2 по 6 марта, с 10 по 13 марта и с 16 по 20 марта с 09:00 до 12:30;

- поликлиника №4 (Воскресенск, улица Комсомольская, 9): с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля с 09:00 до 12:30.