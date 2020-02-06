РИАМО - 6 фев. В городском округе Воскресенск пожилых жителей сельской местности бесплатно доставляют в поликлиники, чтобы провести скрининг и диспансеризацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Для реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» в Подмосковье приобрели 54 машины для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в поликлиники для проведения скрининга, с 1 января 2020 года. Подать заявку нужно в учреждении здравоохранения.

«Городской округ Воскресенск обеспечен двумя автомобилями для оказания данной услуги сельским жителям, одна из которых оборудована гидроподъемником для перевозки инвалидов-колясочников. Сформированы две бригады для сопровождения пенсионеров в медицинские учреждения», - говорится в сообщении.

С начала года 95 пенсионеров из Чемодурова, Цибина, Степанщина, Ратчина и Ачкасова прошли медобследование. До конца года планируется обследовать более 3 тысяч жителей сел и деревень Воскресенска.