РИАМО - 6 фев. В столице в 2020 году завершат создание специальной информационной системы, в которой будет учитываться оборот дорогостоящих медицинских препаратов, в том числе онкологических, а в электронной медкарте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в городе ведется работа по наведению порядка в обеспечении бесплатными лекарствами льготников, прежде всего, тех, кто болен онкологией. Цены поставок препаратов уже снизили на 20-25%. В городе перешли на современные стандарты лечения распространенных видов онкологии, начали приобретать современные таргетные и иммунные препараты.

«В течение 2020 года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе онкологических. Информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что вся информация о предоставленных пациенту лекарствах будет отображаться в электронной медицинской карте.

По словам мэра, с 1 июля все лекарства будут обязательно маркировать штрихкодами, что позволит отследить происхождение каждой упаковки.

Кроме того, в скором времени планируется закончить реорганизацию онкологической службы. Онкодиспансеры станут подразделениями больниц. Уже создана служба онкоаудиторов, которые проверяют обоснованность назначения лекарств. В ряде больниц появляются патоморфологические лаборатории, благодаря которым повышается качество исследований.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы вместе с правоохранителями выявляют и пресекают нарушения в сфере оборота бесплатных лекарств.

«Сегодня сотрудники полиции провели успешную операцию. По подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержан ряд сотрудников медицинских учреждений», — напомнил мэр.

Он поблагодарил правоохранителей за отличную работу.