РИАМО - 6 фев. Проект закона о борьбе с завышением стоимости лекарственных средств аптеками в скором времени внесут на рассмотрение в Государственную думу РФ, передает Федеральное агентство новостей.

«По словам депутата, в данный момент идет доработка законопроекта с участием представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС)», – отмечается в материале.

Также доработать законопроект помогают представители министерства здравоохранения и министерства промышленности и торговли.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов сообщил, что уже подготовлен законопроект о регламентации аптечной деятельности, который также предполагает борьбу с необоснованным завышением на лекарства.

Парламентарии также выступили с поддержкой предложения президента России Владимира Путина лишать лицензий аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски на фоне вспышки нового коронавируса.