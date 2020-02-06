РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 фев. В подмосковном Домодедове 14 февраля пройдет митинг в память о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне Дня памяти о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества, в нашем округе пройдет митинг», – говорится в сообщении.

Митинг начнется в 10:00 на улице Советская у памятника домодедовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.