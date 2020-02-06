РИАМО - 6 фев. Столичные полицейские задержали медиков, подозреваемых в хищении и незаконной реализации препаратов для лечения онкобольных пациентов на сумму более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В спецоперации приняли участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД России во взаимодействии с правительством Москвы и управлением Росздравнадзора.

«Руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты, а затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предварительный материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Оперативники провели более 10 обысков в лечебных учреждениях, в местах продажи лекарств и по адресам проживания подозреваемых. Они изъяли около 3,5 тысяч упаковок медикаментов.

«Четверо фигурантов задержаны. <…> Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – заключила Волк.