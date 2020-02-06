РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Учащиеся подольской школы приняли участие в конкурсе «Кадет года» в открытом балу городского округа Истра, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 6 февраля, кадеты школы №32 Подольска приняли участие в III открытом кадетском балу городского округа Истра, посвященном Дню защитника Отечества и Дню православной молодежи. Бал проводился в рамках областного конкурса «Кадет года – 2020» и являлся его вторым этапом», – говорится в сообщении.

В балу приняли участие 16 команд от кадетских корпусов и общеобразовательных учреждений с кадетскими классами Москвы и Московской области. Бал проходил на базе комплекса «Арена-Истра». Итоги соревновательной части бала будут подведены в марте месяце, в городе Руза, на третьем этапе конкурса – соревнования по военно-прикладным дисциплинам.