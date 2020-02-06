РИАМО - 6 фев. Загруженность дорог столицы в вечерний час пик четверга достигла восьми баллов из десяти возможных, ситуация улучшится только после 20:00, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Пробки наблюдаются на севере, северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, а также Дмитровском, Варшавском и Ленинградском шоссе, проспекте Мира, Вернадского и Ленинском проспектах.

Сильно загружен центр столицы – заторы есть на Москворецкой, Кремлевской и Болотной набережных, улицах Балчуг, Тверская, Знаменка, Полянка, Большая Якиманка, Воздвиженка, Новый Арбат.

По прогнозу сервиса, в 20:00 уровень пробок снизится до пяти баллов, а после 21:00 – до трех баллов.

В четверг в столице идет снегопад. За сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков.