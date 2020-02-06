РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Одиннадцать юных жителей Подольска получили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В администрации Подольска в четверг прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. Подобные гражданско-патриотические акции «Я – гражданин России!» проходят дважды в месяц.

«В этот раз мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы России, посвященному 77-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Свой главный документ гражданина РФ получили 11 юных жителей Подольска: Виктория Калинина, Ольга Провоторова, Александр Ганов, Арина Давыдова, Кристина Воронина, Петр Райлян, Маргарита Евтеева, Екатерина Горохова, Дарья Чуб, Ксения Горшкова, Мария Рябова», – говорится в сообщении.

С таким важным событием юных горожан поздравил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Я думаю, что получение паспорта гражданина РФ в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне для вас навсегда останется ярким событием. Мне бы хотелось, чтобы каждому из вас в жизни довелось в память о подвиге наших предков достичь многого в учебе, труде, в деле гражданского и патриотического воспитания. Помните о том, что Подольск – это город, который вписал свои достойные страницы в дело Победы над фашистской Германией. Будьте достойны памяти защитников Отечества, героев Великой Отечественной войны, и пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми событиями и большими успехами. Стремительно и уверенно идите вперед», – отметил Пестов.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы администрации муниципалитета Виктор Чуб и председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков. Ребятам вручили памятные подарки и цветы. По окончании церемонии вручения паспортов участники сделали общую фотографию на память.