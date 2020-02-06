РИАМО - 6 фев. В четверг во Дворце культуры «Павлово-Покровский» состоялось открытие IV Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений», передает корреспондент РИАМО.

«С такими историческими городами, с таким количеством кино, которое снимается в Подмосковье, мы, наверное, первый регион в стране по съемкам кино», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Вход для зрителей на фестивальную программу во Дворце культуры «Павлово-Покровский» бесплатный. Кинопоказы пройдут по 9 февраля. В прошлом году участниками показов стали 7 тысяч человек.

Гостей ждут внеконкурсные показы детских фильмов студии Disney, ретроспективные показы фильмов с участием народного артиста СССР Вячеслава Тихонова и документальных картин. В конкурсную часть фестиваля вошли 10 фильмов, снятых в России, Китае, Швейцарии, Сербии и других странах.

«Вообще в Павловском Посаде много культуры, много музеев, музыкальных школ. Мне кажется, для жителей (проведение фестиваля - ред.) очень органично», - отметила Харламова.

Жительница Павловского Посада Надежда Смирнова пришла на фестиваль с подругами, чтобы посмотреть фильмы конкурсной программы. Ее любимый фильм с Вячеславом Тихоновым - «Дело было в Пенькове».

«Это наш земляк, артист, который здесь родился. Четвертый год уже приходим, нам очень нравится», - поделилась Смирнова.