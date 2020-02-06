РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 фев. В подмосковных Котельниках у пассажирского автобуса загорелся подкрылок, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы «Мострансавто».

Возгорание произошло в четверг.

«У автобуса большого класса, следующего по маршруту №324 «Бронницы – метро Котельники», в районе метро «Котельники» при торможении не до конца отошел тормозной диск. В результате произошел перегрев и возгорание подкрылка», – сказала сотрудница.

Она добавила, что водитель остановил автобус, высадил всех пассажиров – в салоне находилось около 30 человек. Затем он ликвидировал очаг возгорания с помощью огнетушителя.

«Никто не пострадал, автобус направлен в ремонтный цех МАП №2 Коломны», – заключается в сообщении.