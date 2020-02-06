РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 фев. В подмосковном Дзержинском в 2020 году планируют объявить конкурсные процедуры на достройку физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Светлом овраге, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова отметила, что администрация муниципалитета не стоит на месте, а делает все возможное, чтобы ввести ФОК с ледовой ареной в Светлом овраге в эксплуатацию в 2021 году. Стоит задача — в этом году (2020 - ред.) объявить конкурсные процедуры на достройку данного объекта», – говорится в сообщении .

В феврале 2020 года будет заключен контракт на обследование ФОКа, затем проектировщик будет корректировать существующий проект. За прошедшее с разработки проекта ФОКа время стоимость оборудования изменилась, соответственно, и стоимость объекта также будет изменена.

«После того, как будет получен новый проект, предстоит пройти экспертизу с учетом административных дел по подрядчику, который не выполнил свои обязательства по строительству спортивного объекта. Затем будет скорректирована смета на продолжение строительства ФОКа», – отмечается в материале.

Средства в бюджете Московской области в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» на достройку комплекса уже предусмотрены.