РИАМО - 6 фев. Специалисты приступили к испытаниям фундамента будущего колеса обозрения у Южных ворот ВДНХ, согласно проекту, это будет один из самых высоких аттракционов в Европе – порядка 140 метров, сообщается на сайте телеканала ТВЦ.

Процесс испытания каждой опоры длится в среднем порядка 12 часов. Сначала проверяется залитый бетон, после этого с помощью ультразвука его сканируют на наличие полостей.

«Главное испытание – установка на каждую из свай 20 гидравлических домкратов. Каждый из них дает нагрузку до 200 тонн, в итоге конструкция получается в прямом смысле фундаментальная», – говорится в материале.

Колесо сможет выдержать порывы ветра до 40 метров в секунду, а из кабинок с отоплением можно будет любоваться видами столицы в любое время года.

Строительные работы планируют завершить к марту 2021 года.