РИАМО - 6 фев. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что чеснок поможет не заболеть коронавирусом, так как в нем содержится противовирусное вещество, в то же время эксперты считают, что в скором времени в России может возникнуть дефицит этого продукта, сообщает aif.ru.

«Чеснок содержит фитонциды, которые обладают противовирусным действием», - сказал Зайцев.

Сниженный иммунитет становится одной из причин заражения коронавирусом. Это вещество, содержащееся в чесноке, помогает поддерживать иммунитет, тем самым помогая не заразиться не только коронавирусом, но и другими заболеваниями.

Зайцев добавил, что увлекаться чесноком тоже не стоит, так как в нем содержатся сильные соединения, раздражающие слизистую желудка, что приводит к гастриту. Два зубчика в день, по одному утром и вечером, вполне достаточно. Некоторым вообще запрещено употребление чеснока. Это люди с язвой желудка, гастритом в стадии обострения и пониженной кислотностью желудка.

Заменить этот продукт может имбирь, который рекомендуется добавлять в чай или салат. В имбире также есть противовирусные вещества и полезные соединения.

Поднять иммунитет помогут облепиха, мята, фрукты. Рекомендуется больше находиться на свежем воздухе.

Сотрудники центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что в ближайшее время чеснок может стать дефицитным продуктом по причине того, что его в основном поставляют из Китая, но из-за эпидемии большинство торговых сетей отказалось от китайских товаров. Также чеснок может стать востребованным из-за его противовирусного действия.