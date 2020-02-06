РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. В городском округе Люберцы 16 февраля пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф», на которой можно будет сдать одежду и обувь для нуждающихся, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Акция «Добрый шкаф» проходит в Люберцах регулярно. Люберчане всегда охотно делятся одеждой, обувью, игрушками. Шестнадцатого февраля в округе будут открыты площадки по четырем адресам», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в пункты сбора вещей с 12:00 до 15:00 можно будет принести одежду, обувь, химические средства, игрушки, книги. Все собранные вещи поступят в руки волонтерам на сортировку, а затем их отправят в детские дома и нуждающимся семьям по всей России.

Пункты сбора будут работать в трех парках – Центральном, «Наташинские пруды» и Малаховском, а также в Томилинском молодежном клубе по адресу: Томилино, улица Пионерская, дом 2.