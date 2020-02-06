РИАМО - 6 фев. Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила проект производственно-складского комплекса «К-Флекс Деньково» в деревне Деньково городского округа Истра, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В четырехэтажном здании общей площадью порядка 24,5 тысяч квадратных метров будет располагаться производственная часть с цехами и административно-бытовыми помещениями, а также складская часть для приема, комплектации и хранения продукции», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Кроме того, в рамках реализации проекта планируется создать более 350 рабочих мест.

Функциональное деление здания на офисную, административно-бытовую и складскую части отражено во внешнем облике: композиционно здание состоит из трех прямоугольных блоков разной высотности.

Благоустройство территории предполагает устройство проездов, парковочных мест для автомобилей. Также предусмотрено озеленение с устройством газонов, посадкой деревьев кустарников и функциональное наружное освещение территории.