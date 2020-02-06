РИАМО - 6 фев. Городскую клиническую больницу №23 имени И.В. Давыдовского в столице подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), данная система появилась по всех подразделениях клиники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по внедрению ЕМИАС завершили в конце 2019 года. Для всех сотрудников больницы провели спецобучение и инструктаж.

«Первым подразделением, подключенным к системе, стало приемное отделение. Каждый день туда поступает до 100 пациентов, и данные о них должны быть оперативно собраны и предоставлены врачам. Эту задачу позволяет оперативно решать ЕМИАС, благодаря которой у медиков есть доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) пациента», — говорится в сообщении.

Для получения доступа к ЭМК врач должен авторизоваться в системе. При выписке пациента эпикриз загружается в электронную медкарту автоматически. Также пациент сможет увидеть всю загруженную медиками информацию в личном кабинете.

После внедрения ЕМИАС в приемном отделении больницы система появилась и в других подразделениях. В стационаре сделали огромную работу по установке программного оборудования, а также обучили медперсонала.

На сегодняшний день в больнице к ЕМИАС подключено свыше 400 рабочих мест. Кроме того, данную систему интегрировали с клинико-диагностической лабораторией. Это решение позволяет загружать результаты анализов в ЭМК.

К ЕМИАС планируют подключить все стационарные учреждения в мегаполисе. Данная система облегчит работу медиков и повысит уровень контроля за качеством и эффективностью медобслуживания.