В предстоящие выходные в Москве стоит посмотреть шоу главного фрика мира моды Жан-Поля Готье, бесплатно сходить в Исторический музей по случаю его дня рождения и увидеть саблю Наполеона, посмотреть новый фильм о приключениях супергероини Харли Квинн «Хищные птицы», а также заглянуть на фотовыставку «Первозданная Россия» в Гостином дворе и на фестиваль «17 мгновений» в Подмосковье.

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

Fashion Freak Show Жан-Поля Готье

С 6 по 16 февраля один из самых эпатажных модельеров современности Жан-Поль Готье представляет в Москве свое Fashion Freak Show — необычную смесь модного показа, танцевального шоу и цирка. Это он придумал остроконечные бюстгальтеры для Мадонны и ввел моду на мужские юбки. Премьера шоу состоялась в сентябре 2018 года в знаменитом парижском кабаре «Фоли-Бержер». Своеобразное резюме творчества легендарного кутюрье, воплощенное в сумасшедшем модном фрик-шоу, — зрелище для тех, кто любит моду, откровенность и эпатаж.

Где: Москва, МДМ

Стоимость: от 2500 рублей

Премьера «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Самая ожидаемая супергеройская кинопремьера февраля — продолжение «Отряда самоубийц» с Марго Робби в роли Харли Квинн, где актриса не только сыграла одну из главных героинь, но и выступила продюсером. По сюжету Харли объединится с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры Кэйн от преступного лидера Черной Маски. Это первый фильм от DC Comics, в котором главный герой — гомосексуалист.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Стоимость: от 250 рублей

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Премьера фильма «Офицер и шпион»

В эти же выходные у зрителей есть возможность увидеть новый фильм Романа Полански — историческую драму о нашумевшем в конце XIX века «деле Дрейфуса», которое сыграло немаловажную роль в истории всей Европы на рубеже веков. Капитан Дрейфус, сотрудник французской спецслужбы, обвиняется в государственной измене и приговаривается к пожизненной ссылке. В это время за собственное расследование принимается новый начальник разведывательного бюро Жорж Пикар, желающий доказать невиновность осужденного. «Офицер и шпион» награжден призом Большого жюри на Венецианском кинофестивале.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Стоимость: от 250 рублей

Выставка Аристарха Лентулова в «Зарядье»

С 5 по 16 февраля в Подземном музее парка «Зарядье» открыта выставка, посвященная творчеству одного из ключевых художников русского авангарда ХХ века Аристарха Лентулова. Инициатор смелых экспериментов, Лентулов был одним из основателей общества реформаторов русского искусства «Бубновый валет», из которого выросло множество авангардных течений. В экспозицию вошли работы, созданные в период его активной деятельности в объединении. Посетители увидят картины «Грек. Эскиз фрески» (1910), «Портрет М.П. Лентуловой в синем платье» (1913) и «Портрет М.П. Лентуловой на фоне березы» (1914–1915). Главный принцип плотен Лентулова этого периода — цветодинамика. Архитектурные пейзажи, портреты, натюрморты пронизывает активное движение цвета. Выставку дополняют архивные материалы о жизни художника и периодах его творчества, а также живописные пейзажи правнука авангардиста –– Федора Лентулова.

Это уже вторая выставка в рамках проекта #три_, который стартовал в музее «Зарядья» в 2020 году и предполагает короткие (2–3 недели) сменяющие друг друга показы искусства разных эпох и стилей. Первая выставка цикла была посвящена самому яркому и успешному художественному дуэту нулевых — Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому.

Где: Москва, Подземный музей парка «Зарядье»

Стоимость: 100–200 рублей, дети до 7 лет, дети-сироты, ветераны ВОВ и ряд других льготных категорий – бесплатно

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СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

Кинофестиваль «17 мгновений» в Подмосковье

IV международный кинофестиваль «17 мгновений» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова проходит с 5 по 9 февраля в подмосковном Павловском Посаде. Все желающие могут бесплатно посетить кинопоказы. В конкурсной программе: «Песни Победы» (проект Михаила Турецкого), «Князь Лобанов-Ростовский. Дорога домой» (режиссер Николай Вороновский), «Миротворец Александр Третий» (режиссер Вячеслав Хотулев). Также впервые на фестивале пройдут внеконкурсные показы картин студии «Дисней»: «Счастье – это...», «Счастье – это...Часть 2» и «Последний богатырь». В рамках ретроспективной программы зрители смогут увидеть фильмы с участием Вячеслава Тихонова: «Егор Булычов и другие», «Оптимистическая трагедия». Также состоится показ кинолент, приуроченных к 75-летию Победы: «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага». Кроме того, ожидается российская премьера китайского фильма «Глаз неба» режиссера Ма Цзы Хань.

Где: Московская область, Павловский Посад

Стоимость: бесплатно

Выставка «Первозданная Россия» 2020

VII общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» проходит с 17 января по 16 февраля на новой площадке – в Гостином дворе. Посетители смогут увидеть фотографии дикой природы и принять участие в творческих встречах, лекциях и мастер-классах. В этом году в экспозицию вошло 528 фоторабот от авторов из 83 регионов страны.

На фестивале представлены две основные экспозиции: «По страницам Красной книги» и «Величайшие природные памятники России. Всемирное наследие». По традиции работы фотографов – участников фестиваля выставляются сначала в Москве, а потом отправляются в другие города России. Так, в прошлом году состоялось 24 выездные фотовыставки. Гостями фестиваля в этом году также стали представители Ассоциации итальянских природных фотографов, которые представили в Москве 50 работ.

Где: Москва, Гостиный двор

Стоимость: от 250 до 450 рублей

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Спектакль «Остров сокровищ» в Губернском театре

официальный сайт театра

Спектакль по знаменитому роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», которым наверняка зачитывались все мечтающие о приключениях, покажут в субботу в Московском Губернском театре. По сюжету мальчик Джим Хокинс случайно становится обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам. На шхуне «Испаньола» в компании доктора Ливси, сквайра Трелони и одноногого судового кока Сильвера он отправляется на поиски острова, на котором спрятаны сокровища капитана пиратов Флинта. Зрителей ждет ветер и соленые брызги в лицо, романтика путешествий и знаменитое пиратское «Йо-хо-хо и бутылка рому!»

Где: Москва, Московский Губернский театр

Стоимость: от 500 до 2000 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

Бесплатный вход в Исторический музей

сайт мэра Москвы

В воскресенье, 9 февраля, по случаю своего дня рождения (148 лет) Государственный исторический музей объявил бесплатный вход на основную экспозицию. Бесплатно будет работать главное здание музея на Красной площади и филиал — Музей Отечественной войны 1812 года. В музее на Красной площади можно увидеть деревянную лодку — ровесницу египетских пирамид (третье тысячелетие до нашей эры), выточенную Петром I золотую чарку, единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, роллс-ройс Владимира Ленина и др. В Музее Отечественной войны 1812 года представлена сабля Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова и многое другое.

Где: Москва, Государственный исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года

Стоимость: бесплатно

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Городской блошиный рынок в Музее Москвы

Городской блошиный рынок в традициях европейских ярмарок старины откроется 8 и 9 февраля в Музее Москвы, мероприятие будет приурочено к выставке «Фамильные ценности». В атмосферу старой Москвы и семейных традиций перенесут товары с историей, выставки произведений из частных коллекций, лекции и мастер-классы. Во втором корпусе музея развернется передвижной рынок старинных и редких вещей, среди которых можно найти украшения, столовые приборы, металлический декор, старинный фарфор, советские значки, книги, монеты и игрушки. Особое место займет стенд Русского генеалогического общества. Посетители смогут увидеть, как сегодня выглядит семейное древо современников, и узнать, как собирать информацию о своих предках. Также можно послушать лекцию о знаменитых династиях купцов-меценатов Морозовых, Рябушинских и других и узнать, как складывались отношения в этих семьях. Посетители также смогут получить скидку на выставку «Фамильные ценности», посвященную истории развития института семьи на протяжении 150 лет.

Где: Москва, Музей Москвы на Зубовском бульваре

Стоимость: вход свободный

Спектакль «Питер Пэн» в МОГТЮЗ

В Московском областном театре юного зрителя 8 и 9 февраля покажут второй премьерный блок спектакля «Питер Пэн» по мотивам повести Джеймса М. Барри. Над созданием мюзикла Алексей Франдетти и постановочная команда работали в течение двух лет. По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, спектакль «Питер Пэн» — «это уровень европейского мюзикла с очень хорошей музыкальной составляющей, с невероятной хореографией и сценографией». Роль взрослой Венди исполнила заслуженная артистка России Нонна Гришаева. С покупкой билетов стоит поторопиться, почти все места на ближайшие спектакли раскуплены.

Где: Москва, МОГТЮЗ

Стоимость: от 1000 до 2500 рублей

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