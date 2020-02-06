РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Жители Подольска вошли в тройку самых активных пользователей мобильных услуг «Почты России» в 2019 году, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«За минувший год количество клиентов «Почты России», которые предпочли оплатить различные виды услуг с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) в Московской области выросло вдвое – почти 1 миллион принятых платежей. Самыми активными пользователями мобильных услуг стали жители Дмитрова, Люберец и Подольска», – говорится в сообщении.

МПКТ «Почты России» является максимально удобным способом оплаты самых распространенных услуг как для маломобильных граждан, так и для занятых людей – клиенты производят оплату на дому. Почтальоны Подмосковья принимают наличными средствами оплату коммунальных платежей, налогов, штрафов ГИБДД, а также членские и целевые взносы СНТ, плату за интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения некоторых провайдеров.

Тройка самых распространенных услуг среди клиентов Подмосковья: оплата коммунальных платежей (квартплата, телефон, электричество), оплата налогов и штрафов.